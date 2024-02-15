Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде

Андрей Бочаров от себя лично и от имени всех жителей региона выразил соболезнования в связи с событиями в Белгороде — город подвергся атаке ВСУ. Глава Волгоградской области подчеркнул, что бесчеловечным действиям киевского режима нет оправдания. В результате варварского обстрела мирных кварталов погибли и пострадали десятки людей, в том числе дети. Сообщается, что в ходе атаки погибла женщина с грудным ребенком.