Губернатор Петербурга выразил соболезнования пострадавшим белгородцам



15 февраля около 12:30 Белгород подвергся атаке Вооруженных сил Украины. По данным Минобороны России, город атаковали реактивной системой залпового огня RM-70 Vampire. Над Белгородской областью сбили 14 реактивных снарядов. Удар был нанесен по торговому центру на улице Плеханова и пяти многоэтажным домам. Шесть человек погибли, 17 человек получили ранения. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атаки получили повреждения пять частных домов, почти 130 квартир и 34 автомобиля.

