Посол: император Японии желает продвижения отношений с Беларусью

«Япония — сильная страна, и вам нужно, где только возможно, сотрудничать — и с Россией, я знаю позицию Путина. Вы — соседи, их не выбирают, они от бога. А почему бы и с нами не сотрудничать. Мы очень надеемся, что благодаря вам мы можем продвинуться по многим направления», — подчеркнул президент.