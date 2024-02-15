Посол: император Японии желает продвижения отношений с Беларусью

МИНСК, 15 фев — Sputnik. Новый посол Японии в Беларуси Ямамото Хироюки во время вручения верительных грамот президенту республики Александру Лукашенко передал заинтересованность императора страны Нарухито в продвижении отношений двух государств.
Белорусский лидер в четверг 15 февраля принял верительные грамоты послов восьми стран — Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Турции, Японии, Непала, Султаната Оман и Гвинейской Республики.
«Ваше превосходительство, спасибо за теплые слова. Я хочу передать слова императора Японии — он желает продвижения двусторонних отношений».
В свою очередь Лукашенко высказал заинтересованность Минска в развитии отношений с Токио.
«Давайте сотрудничать, что вы остерегаетесь. Давайте будем по тем направлениям сотрудничать, где мы можем. Но если вы хотите и можете с нами сотрудничать, чего опасаться — у нас есть совместные темы. (…) Приходите к нам, для Японии двери открыты», — сказал он.
По его словам, в Японии живут толковые, высокотехнологичные люди.
«Япония — сильная страна, и вам нужно, где только возможно, сотрудничать — и с Россией, я знаю позицию Путина. Вы — соседи, их не выбирают, они от бога. А почему бы и с нами не сотрудничать. Мы очень надеемся, что благодаря вам мы можем продвинуться по многим направления», — подчеркнул президент.