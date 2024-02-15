Посол Узбекистана в Беларуси вручил верительные грамоты Александру Лукашенко

По сообщению пресс-службы президента Беларуси, на церемонии верительные грамоты главе государства вручил посол Узбекистана Рахматулла Назаров.
«В основе белорусской внешней политики — принципы уважения, равноправия и справедливости. Беларусь готова к диалогу со всеми странами без исключения и по любым вопросам, но особое внимание уделяется взаимодействию с теми государствами, которые этого хотят, с которыми нашу страну многое связывает и с которыми сегодня нет закрытых тем».
Он также сообщил, что для Беларуси крайне важны всесторонние связи с Узбекистаном, и констатировал, что в Беларуси нашу страну рассматривают как стратегического партнера в Центральной Азии.
Александр Лукашенко выразил признательность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за недавний теплый прием и предметный диалог, результатом которого уже совсем скоро станет реализация новых прорывных проектов и развитие межрегиональных связей.
«Уверен, что вы, господин посол, как человек, поработавший в Беларуси и хорошо знающий нашу страну, будете максимально вовлечены в реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне, примените все свои знания и опыт для укрепления двусторонних связей».
Напомним, что в ходе недавнего визита Александра Лукашенко в Узбекистан главы наших стран подписали 14 документов о сотрудничестве в разных сферах.