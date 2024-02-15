Посол Узбекистана в Беларуси вручил верительные грамоты Александру Лукашенко

«В основе белорусской внешней политики — принципы уважения, равноправия и справедливости. Беларусь готова к диалогу со всеми странами без исключения и по любым вопросам, но особое внимание уделяется взаимодействию с теми государствами, которые этого хотят, с которыми нашу страну многое связывает и с которыми сегодня нет закрытых тем».