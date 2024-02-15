Путин прибыл на Уралвагонзавод

Как рассказал ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства осмотрит недавно построенный цех предприятия, а также ознакомится с производством бронетехники и пообщается с рабочими.
Ожидается, что затем Путин направится в Верхнюю Пышму. Там он посетит завод «Уральские локомотивы», на котором производят тяговые подвижные составы нового поколения. Как сообщается в справочных материалах, подготовленных пресс-службой Кремля, предприятие уже приступило к серийному выпуску нового грузового магистрального локомотива ЗЭС8 «Малахит» с российским асинхронным тяговым приводом.
После этого президент проведет совещание по строительству железнодорожной ВСМ Москва — Петербург. На нем с основным докладом выступит министр транспорта Виталий Савельев, также будут присутствовать глава РЖД Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава «Сбера» Герман Греф и производители техники.