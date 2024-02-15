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КС объявил перерыв до 22 февраля в заседании по НДС в Гагаузии

Конституционный суд должен был вынести окончательное решение в четверг, однако судьи возобновили слушания.
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. В заседании Конституционного суда (КС) по НДС в Гагаузии объявлен перерыв до 22 февраля, причиной названо проведение «юридическо-экономической экспертизы».

Напомним, КС рассматривает конституционность внесения поправок в Налоговый кодекс, которые предусматривают лишение бюджета Гагаузии доходов от НДС.

«Заседание отложено до 22 февраля. Эксперты в области юриспруденции и экономики дадут свое мнение по этому проекту».

заявил на брифинге депутат Блока коммунистов и социалистов (БКС) Федор Гагауз.

Глава АТО Гагаузия Евгения Гуцул отметила, что долгое рассмотрение вопроса «очень негативно отразится на экономических агентах автономии».

«К сожалению, Конституционный суд отказался сегодня вынести свой вердикт и принял решение продолжить рассмотрение нашего обращения по существу. Поправки в налоговый кодекс, принятые PAS и промульгированные Санду, уже действуют, они причиняют огромный ущерб экономике региона и блокируют бюджетные процессы в автономии. (…) Мы надеемся, что затягивание судебного процесса не обусловлено политическими факторами и не помешает судьям вынести справедливое и законное решение».

отметила Евгения Гуцул.

По словам депутата БКС Иванны Кексал, в Гагаузии из-за измененного законодательства пришлось приостановить социальные программы. Депутаты БКС считают, что эти поправки приняты незаконно, без проведения общественных слушаний и без соблюдения процедур в парламенте. Кроме того, закон приняли в октябре, а вступил он в силу уже 1 ноября, хотя по закону проекты, касающиеся налогово-бюджетной сферы, можно внедрять лишь спустя полгода после принятия.

Ранее было объявлено, что в четверг КС вынесет окончательное решение о конституционности законодательных поправок. Утром к зданию суда пришли пикетчики, в том числе башкан Гагаузии Евгения Гуцул, депутаты Народного собрания, рядовые граждане. Просочились в толпу и провокаторы, в определенный момент между ними и пикетчиками возникла потасовка. Башкан Евгения Гуцул пыталась говорить с собравшимися, перекрикивая провокаторов. Они выкрикивали «Чемодан-вокзал — Россия», «Гагаузы — сепаратисты и предатели». Такие же надписи были на плакате, который держал в руках один из участников провокации.

Спустя некоторое время вмешалась полиция, однако это произошло только после того, как участники митинга потребовали от правоохранителей убрать плакат с оскорбительными надписями.

В это время судьи удалились на совещание, а по возвращении объявили, что КС возобновил слушания по существу.