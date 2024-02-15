КС объявил перерыв до 22 февраля в заседании по НДС в Гагаузии

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. В заседании Конституционного суда (КС) по НДС в Гагаузии объявлен перерыв до 22 февраля, причиной названо проведение «юридическо-экономической экспертизы».
Напомним, КС рассматривает конституционность внесения поправок в Налоговый кодекс, которые предусматривают лишение бюджета Гагаузии доходов от НДС.
«Заседание отложено до 22 февраля. Эксперты в области юриспруденции и экономики дадут свое мнение по этому проекту».
Глава АТО Гагаузия Евгения Гуцул отметила, что долгое рассмотрение вопроса «очень негативно отразится на экономических агентах автономии».
«К сожалению, Конституционный суд отказался сегодня вынести свой вердикт и принял решение продолжить рассмотрение нашего обращения по существу. Поправки в налоговый кодекс, принятые PAS и промульгированные Санду, уже действуют, они причиняют огромный ущерб экономике региона и блокируют бюджетные процессы в автономии. (…) Мы надеемся, что затягивание судебного процесса не обусловлено политическими факторами и не помешает судьям вынести справедливое и законное решение».
По словам депутата БКС Иванны Кексал, в Гагаузии из-за измененного законодательства пришлось приостановить социальные программы. Депутаты БКС считают, что эти поправки приняты незаконно, без проведения общественных слушаний и без соблюдения процедур в парламенте. Кроме того, закон приняли в октябре, а вступил он в силу уже 1 ноября, хотя по закону проекты, касающиеся налогово-бюджетной сферы, можно внедрять лишь спустя полгода после принятия.
Ранее было объявлено, что в четверг КС вынесет окончательное решение о конституционности законодательных поправок. Утром к зданию суда пришли пикетчики, в том числе башкан Гагаузии Евгения Гуцул, депутаты Народного собрания, рядовые граждане. Просочились в толпу и провокаторы, в определенный момент между ними и пикетчиками возникла потасовка. Башкан Евгения Гуцул пыталась говорить с собравшимися, перекрикивая провокаторов. Они выкрикивали «Чемодан-вокзал — Россия», «Гагаузы — сепаратисты и предатели». Такие же надписи были на плакате, который держал в руках один из участников провокации.
Спустя некоторое время вмешалась полиция, однако это произошло только после того, как участники митинга потребовали от правоохранителей убрать плакат с оскорбительными надписями.
В это время судьи удалились на совещание, а по возвращении объявили, что КС возобновил слушания по существу.