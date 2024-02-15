КС объявил перерыв до 22 февраля в заседании по НДС в Гагаузии

Ранее было объявлено, что в четверг КС вынесет окончательное решение о конституционности законодательных поправок. Утром к зданию суда пришли пикетчики, в том числе башкан Гагаузии Евгения Гуцул, депутаты Народного собрания, рядовые граждане. Просочились в толпу и провокаторы, в определенный момент между ними и пикетчиками возникла потасовка. Башкан Евгения Гуцул пыталась говорить с собравшимися, перекрикивая провокаторов. Они выкрикивали «Чемодан-вокзал — Россия», «Гагаузы — сепаратисты и предатели». Такие же надписи были на плакате, который держал в руках один из участников провокации.