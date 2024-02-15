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Путин поддержал идею учредить госнаграду для трудовых династий

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал отличной идею подумать над учреждением в РФ госнаграды для трудовых династий. Глава государства 15 февраля работает в Свердловской области, где пообщался с рабочими «Уралвагонзавода».
Источник: Пресс-служба Президента России

«Хорошая идея, честно говоря, мне в голову не приходила», — прокомментировал президент соответствующее предложение одного из рабочих.

Путин напомнил, что недавно в России был учрежден знак «За успехи в труде» и орден «За доблестный труд». «Но так, чтобы как-то развернуться в сторону трудовых династий, в голову мне не приходило. Идея хорошая», — добавил глава государства. Он пообещал поручить своей администрации и правительству РФ продумать такое предложение.

«Хорошая идея, отличная», — заключил президент.

Путин Владимир