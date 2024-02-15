Путин поддержал идею учредить госнаграду для трудовых династий

Путин напомнил, что недавно в России был учрежден знак «За успехи в труде» и орден «За доблестный труд». «Но так, чтобы как-то развернуться в сторону трудовых династий, в голову мне не приходило. Идея хорошая», — добавил глава государства. Он пообещал поручить своей администрации и правительству РФ продумать такое предложение.