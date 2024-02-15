Путин похвалил танк Т-90 «Прорыв», но потребовал работать над новыми поколениями техники

Во время общения с рабочими «Уралвагонзавода» глава государства отметил, что «часть техники будет уходить», приведя для примера танки Т-62 и Т-72, разработанные в советское время. «Нам нужна новая современная техника, в том числе такие машины, которые вы делаете, — Т-90 “Прорыв”», — обратился Путин к сотрудникам предприятия.