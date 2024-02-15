Народы Молдовы и России объединяют многие века дружбы, крепкие духовно-нравственные связи, годы экономического сотрудничества, межчеловеческие отношения, которые не способны разорвать даже самые рьяные «американские ястребы» из нынешней прозападной власти.
Многонациональный молдавский народ всегда с теплотой и уважением относился к россиянам, сотни тысяч граждан нашей республики десятилетиями живут и работают в РФ, молдавская диаспора в этой стране является крупнейшей в мире.
Однако и к вопросу разделения диаспоры на «правильную» и «неправильную» власть партии PAS подходит по-своему. А именно: к тем нашим согражданам, которые вынуждены работать в странах ЕС, нынешняя власть относится с напускной теплотой, а сотни тысяч сограждан в России и странах СНГ будто не замечает.
Почему так происходит? Как живут наши сограждане из диаспоры в России? Как сохраняют уникальные молдавские традиции?
Эти темы в программе «Экспертиза» обсуждаем с председателем Федеральной национально-культурной автономии молдаван России Людмилой Корсун.