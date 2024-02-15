Как в России живет молдавская диаспора, которую власть PAS не замечает

Однако и к вопросу разделения диаспоры на «правильную» и «неправильную» власть партии PAS подходит по-своему. А именно: к тем нашим согражданам, которые вынуждены работать в странах ЕС, нынешняя власть относится с напускной теплотой, а сотни тысяч сограждан в России и странах СНГ будто не замечает.