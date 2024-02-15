Посол Беларуси направил соболезнования губернатору Белгородской области

МИНСК, 15 фев — Sputnik. Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой направил соболезнования губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, сообщает белорусское посольство.
«С чувством глубокой скорби и боли восприняли в Посольстве Республики Беларусь в Российской Федерации печальную весть о человеческих жертвах при обстреле Белгорода».
Белорусский посол выразил искренние соболезнования семьям и родственникам погибших безвинных людей. Дмитрий Крутой подчеркнул, что Беларусь разделяет горечь невосполнимой утраты.
«Хочу заверить, что в эти тяжелые минуты мы вместе в мыслях с теми, кто страдает от потери близких. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления, мужества и стойкости в этот трудный час».
Очередной обстрел Белгорода со стороны ВСУ произошел днем 15 февраля. Удар пришелся по местам, где расположены торговый центр и школа. Погибли не менее шести человек.
Российские средства ПВО в этот же день уничтожили над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire («Вампир»).