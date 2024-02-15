«Украинские военные говорят, что это лишь вопрос времени, когда им придется сдать город, а в четверг военные заявили, что частичный вывод уже начался», — говорится в материале. По словам украинского военного, штурмовать коксохимический завод в Авдеевке для ВСУ нет смысла.

Боец ВСУ отметил, что российские военные окружат предприятие и украинской армии придется окончательно отступить. Он подчеркнул, что ВС РФ удается оказывать давление на правый фланг коксохимического завода. Авторы статьи назвали освобождение Авдеевки значимой победой для РФ и самым явным признаком того, что у российской армии больше инициативы на поле боя, так как ВСУ не хватает военных, оружия, снарядов, морального духа и денежных средств.