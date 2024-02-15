Зеленский легализовал медицинский каннабис

Депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк сообщил, что закон вступит в силу с середины июля 2024 года. Ранее он отмечал, что документ легализует применение каннабиса только в медицинских и промышленных целях, а также для научной деятельности, а обращение в рекреационных целях по-прежнему запрещено.
Верховная рада одобрила законопроект в декабре 2023 года, но через несколько дней фракция «Батькивщина» Юлии Тимошенко подала проект постановления об отмене этого решения, таким образом заблокировав дальнейшее движение закона. Тимошенко назвала закон направленным «против национальных интересов и принципов существования Украины». В итоге постановление «Батькивщины» провалилось в парламенте.
Попытки легализовать медицинский каннабис на Украине предпринимались еще в 2014 году: соответствующий законопроект внес Олег Мусий, который тогда был министром здравоохранения, но инициатива не прошла голосование.
Отдельные формы медицинского каннабиса используют в ряде стран, например в Израиле и Канаде. В российской Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года говорится, что легализация марихуаны и других похожих наркотиков в других странах является угрозой нацбезопасности государства. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия выступает против легализации легких наркотиков, и призывал разоблачать ложную информацию об их «цивилизованном» употреблении.