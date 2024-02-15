В ООН призвали прекратить удары после атаки ВСУ на Белгород

«Мы также видели сообщения о ракетных ударах по российскому городу Белгород и еще раз повторяем, что нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены», — сказал Дюжаррик на брифинге (цитата по ТАСС).