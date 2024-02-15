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Путин назначил нового замглавы ФССП

Президент России Владимир Путин назначил заместителем директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Алексея Рагозина. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.
Источник: РИА "Новости"

«Назначить Рагозина Алексея Николаевича заместителем директора Федеральной службы судебных приставов — заместителем главного судебного пристава Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Также глава государства присвоил Рагозину специальное звание генерал-майора внутренней службы.

Какую должность занимал Рагозин до этого назначения, неизвестно. Его полный тезка — заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по вооружению (находится на этом посту с февраля 2021 года) генерал-майор Алексей Николаевич Рагозин.

Путин Владимир