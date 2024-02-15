Путин: Лукашенко поддержал строительство ВСМ от Москвы до Минска

Президент назвал реализуемой перспективой строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Организация такого сообщения возможна и в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также Минска, подчеркнул он.