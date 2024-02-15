Авдеевка находится на грани перехода под контроль России, заявил Белый дом

«К сожалению, мы получаем информацию от Украины о том, что ситуация в Авдеевке — критическая. Россия продолжает теснить позиции украинцев на ежедневной основе. Авдеевка рискует перейти под контроль российских войск», — сказал Кирби в ходе регулярного брифинга.
По его словам, во многом такое положение дел обусловлено дефицитом боеприпасов у ВСУ, который, в свою очередь, стал следствием отсутствия возможности у правительства США в нынешних условиях отправлять Киеву новые пакеты военной помощи.
«Из-за того, что конгресс не одобрил запрос о дополнительном финансировании, мы не можем отправить Украине новую помощь», — резюмировал Кирби.
Как заявил в среду представитель украинской оперативно-стратегической группировки «Таврия» Дмитрий Лиховой, ВСУ готовятся к тому, что скоро могут потерять контроль над основной линией снабжения войск на этом направлении. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* признавал продвижение российской армии, в том числе под Авдеевкой.
Владимир Путин в конце января назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа ветеранов, опередившая кадровые войска, прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта, захватила и успешно удерживает почти два десятка домов.