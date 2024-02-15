Байден поручил начать с Россией прямой диалог о противоспутниковом оружии

«Они все еще разрабатывают эту возможность. Мы все еще анализируем имеющуюся для этого информацию», — сказал господин Кирби (цитата по Reuters). Джон Кирби не уточнил подробности приказа Джо Байдена.
В ночь на 15 февраля власти США сообщили об угрозе своей национальной безопасности. Позднее телеканал АВС сообщил, что на закрытом брифинге по этому вопросу в Белом доме будут обсуждать планы России разместить ядерное оружие в космосе. Американские СМИ писали, что «угрозу» представляет противоспутниковый комплекс, разрабатываемый Россией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления американских властей «очередной уловкой». По его словам, Белый дом «пытается правдами или неправдами сподвигнуть» Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег Украине.
По данным The New York Times (NYT), комплекс сможет уничтожать гражданские коммуникации и системы спутникового наблюдения, которые США используют в том числе для контроля своего ядерного арсенала. В соответствии с подписанным в 1967 году «договором по космосу», страны не могут размещать в космическом пространстве любые виды оружия массового уничтожения. Иные виды оружия в Договоре не обозначены. Российская инициатива о неразмещении первыми оружия в космосе существует с 2004 года. По оценке NYT, следующим шагом России может стать выход из договора.