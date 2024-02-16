Путин призвал привлекать на работу педагогами в школы «побольше крутых мужиков»

Она добавила, что учитель координирует работу «Юнармии» и отметила, что он «такой крутой-крутой». По ее словам, педагог занимается туризмом и «все у него складывается». В ответ Владимир Путин призвал привлекать на работу в школы «побольше крутых мужиков».



Напомним, ранее господин Путин посетил Уралвагонзавод, где поблагодарил работников за качественную технику, поставленную на СВО.



Владимир Путин прилетел в Свердловскую область вечером 15 февраля. В планах президента было посетить Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле и завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме.