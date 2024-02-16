За семь часов в Свердловской области Путин сделал четыре дела. Фото

Старейшая школа на улице Карла Маркса, построенная в 1936 году, стала второй точкой в маршруте Путина. В прошлом году ее капитально отремонтировали, потратив порядка 360 млн рублей. Торжественное открытие состоялось меньше месяца назад. В школе Путин проверил классы и даже устроил тест-драйв новых современных парт, а также пожелал школе «побольше крутых мужиков» — имея в виду, конечно, молодых увлеченных педагогов. Уже после того, как президент покинул школу, директор Галина Масликова призналась URA.RU — Путин произвел на нее очень приятное впечатление.