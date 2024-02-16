За семь часов в Свердловской области Путин сделал четыре дела. Фото

Визит президента России Владимира Путина в Свердловскую область, о котором говорили последние три недели, получился насыщенным. Российский лидер прибыл в Екатеринбург около 18:00 часов по местному времени и до полуночи успел посетить два предприятия, школу, а также запустить совещание по приоритетной для страны теме. URA.RU подводит промежуточные итоги командировки, которую более 12 часов освещало в режиме онлайн.
Визит президента на нижнетагильский УВЗ начался с экскурсии от гендиректора одноименного концерна Александра Потапова и вице-премьера РФ Дениса Мантурова (курирует УрФО в правительстве). Здесь глава государства осмотрел сборочный цех № 130 — он же танковый конвейер, и цех изготовления трансмиссий № 115, сделал совместное с сотрудниками фото на фоне танка и подробно пообщался с ними.
В частности, назвал танк Т-90 «Прорыв» лучшим в мире, пообещал поддержать местный музей и рассказал, каким видит оборонно-промышленный комплекс через 5−10 лет. Отдельный блок был посвящен теме СВО. Сотрудники предприятия выразили поддержку президенту и заявили, что готовы работать в усиленном режиме, пока цели специальной военной операции не будут достигнуты. Главные заявления президента URA.RU собрало здесь.
Старейшая школа на улице Карла Маркса, построенная в 1936 году, стала второй точкой в маршруте Путина. В прошлом году ее капитально отремонтировали, потратив порядка 360 млн рублей. Торжественное открытие состоялось меньше месяца назад. В школе Путин проверил классы и даже устроил тест-драйв новых современных парт, а также пожелал школе «побольше крутых мужиков» — имея в виду, конечно, молодых увлеченных педагогов. Уже после того, как президент покинул школу, директор Галина Масликова призналась URA.RU — Путин произвел на нее очень приятное впечатление.
Завод «Уральские локомотивы»
Из Нижнего Тагила правительственные вертолеты вылетели в Верхнюю Пышму на завод «Уральские локомотивы» (группа «Синара»). Здесь он сел за руль нового электробуса «Синара-6254» (троллейбуса с увеличенным автономным ходом) и осмотрел салон скоростной электрички «Финист». Также президенту презентовали макет современного поезда, который разрабатывают для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Здесь Путина сопровождали президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский и председатель совета директоров группы компаний «Синара» Михаил Ходоровский.
По завершении экскурсии глава государства запустил совещание по проекту, который неоднократно называл приоритетным — развитие уже упомянутой ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Во вступительном слове он напомнил, что в перспективе такие появятся и до Екатеринбурга и запросил предложения по финансированию проекта. Его главные заявления URA.RU также собрало в одном месте. Встреча завершилась далеко за полночь.
На ней очно присутствовали Дмитрий Пумпянский, уральский полпред президента РФ Владимир Якушев, помощник Путина Максим Орешкин, глава Сбербанка Герман Греф, глава РЖД Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Денис Мантуров.
Губернатор Куйвашев участвовал в совещании в режиме ВКС, так как приболел. По последним (неофициальным) данным, разговора с президентом хотя бы по видеосвязи у него не будет.