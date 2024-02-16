Потенциальное противоспутниковое оружие. Какую угрозу США вдруг увидели себе от РФ

Тема российской угрозы из космоса появилась на фоне дискуссий вокруг законопроекта о военной помощи Украине. Несмотря на заявления Белого дома о важности акта для противостояния России, в Палате представителей Конгресса его отказываются принимать. Там считают важным решить сначала внутриамериканские проблемы — например, с безопасностью границы.
ТАСС собрал основные тезисы Вашингтона.
Потенциальное космическое оружие
«Мы не говорим об оружии, которое может применяться для нападения на людей или для физических разрушений на Земле», — добавил координатор Белого дома.
При этом никаких подробностей Кирби не привел, так как «ограничен в том, что может раскрывать о природе этой угрозы». Тем не менее в Вашингтоне считают, что предполагаемые планы Москвы будут «нарушением договора о космосе».
На комичность заявлений обратили внимание участники последовавшего брифинга в Пентагоне. «Эта ужасная штука, которую русские хотят запустить в космос, она похожа на “Золотой глаз” из фильма 1995 года о [Джеймсе] Бонде?» — спросили у пресс-секретаря Патрика Райдера. Тот отшутился фразой: «Думаю, нам нужно просто жить и дать умереть» (фильм бондианы «Живи и дай умереть», снят в 1973 году).
Контакт без доверия
На чем основываются подозрения Вашингтона, Кирби уточнять не стал, однако подчеркнул: в США «не верят всему, что идет из России», основываются на собственных суждениях.
Замглавы Пентагона Билл Лаплант на слушаниях в Конгрессе заявил, что США следят за деятельностью в космосе России и Китая и на этом «строится вся стратегия».
Тем не менее президент США Джо Байден распорядился связаться с Россией по этому вопросу, указал Кирби. «Мы пошли на контакт с российской стороной, но не договорились на этом этапе о действительных переговорах», — отметил координатор Белого дома.
В Пентагоне после этого не смогли сказать, планируются ли контакты РФ и США на уровне министров обороны. Пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер переадресовал вопрос в Белый дом.
Взаимодействие с Россией
Американская разведка, утверждает Кирби, настаивала на том, чтобы «начать с частного взаимодействия» с Россией по проблемному вопросу, и не поддерживала идею «сразу обнародовать разведданные».
Однако Байден, заявил координатор Белого дома, распорядился начать «регулярные брифинги для Конгресса, прямое дипломатическое взаимодействие с Россией, с союзниками и партнерами, а также со всеми другими странами».
При этом выводы, что серией громких утверждений о российской угрозе в Белом доме пытаются вынудить Конгресс принять закон о военной поддержке Украине, Израилю и Тайваню, Кирби назвал «чушью».
Реакция вне США
На совпадение проблем «проталкивания» законопроекта в Конгрессе и внезапного появления угрозы от РФ обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал это нагнетание уловкой Белого дома. А замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с ТАСС назвал американские заявления злонамеренным сочинительством с попыткой приписать Москве враждебные действия.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал утверждения, особенно о ядерном оружии, спекуляцией СМИ. При этом в организации призвали все страны отказаться от размышлений о военной гонке в космосе.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус же заявил, что для него эти сообщения «очень-очень новые». Он пообещал обсудить их с партнерами по НАТО, чтобы «прояснить технические вопросы, а затем посмотреть, что из этого последует».