РФ созовет заседание СБ ООН по «формуле Аррии» по борьбе с терроризмом

Она подчеркнула, что российская сторона придает большое значение вреду, который наносят возможностям государств по борьбе с терроризмом односторонними принудительными мерами. Как указала Заболоцкая, ряд развивающихся стран сталкиваются с этой серьезной проблемой на ежедневной основе.