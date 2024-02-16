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РФ созовет заседание СБ ООН по «формуле Аррии» по борьбе с терроризмом

Российская сторона во вторник, 20 февраля, созывает заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по «формуле Аррии» по односторонним принудительным мерам в рамках борьбы с терроризмом. Об этом 16 февраля заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая.
Источник: Reuters

«Россия созывает встречу государств — членов Совета Безопасности ООН по “формуле Аррии” для обсуждения важного вопроса — влияния односторонних принудительных мер на борьбу с терроризмом», — передает слова дипломата ТАСС.

Она подчеркнула, что российская сторона придает большое значение вреду, который наносят возможностям государств по борьбе с терроризмом односторонними принудительными мерами. Как указала Заболоцкая, ряд развивающихся стран сталкиваются с этой серьезной проблемой на ежедневной основе.

Ранее, 12 февраля, сообщалось, что Россия запросила проведение заседания СБ ООН по Украине в годовщину подписания Минских соглашений.

ООН