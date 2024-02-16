Кадыров: район в Грозном назовут в честь Путина

В 2008 году центральный проспект Грозного переименовали в проспект имени Путина. Кроме того, в Грозном есть четыре района, которые в 2020 году по поручению Рамзана Кадырова переименовали в честь национальных героев Чечни — это Ахматовский, Баисангуровскии, Шеих-Мансуровскии и Висаитовскии районы.