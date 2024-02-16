Кадыров: район в Грозном назовут в честь Путина

«Здесь развернута масштабная стройка, по завершении которой появится новый район. Он будет назван в честь нашего национального лидера, самого выдающегося политического деятеля современности, президента России Владимира Путина», — написал господин Кадыров в Telegram.
По его словам, район будет расположен на территории свыше 200 га. Там будет 130 многоквартирных домов, а также мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры. Глава Чечни утверждает, что уже есть покупатели на 40% возводимого жилья.
В 2008 году центральный проспект Грозного переименовали в проспект имени Путина. Кроме того, в Грозном есть четыре района, которые в 2020 году по поручению Рамзана Кадырова переименовали в честь национальных героев Чечни — это Ахматовский, Баисангуровскии, Шеих-Мансуровскии и Висаитовскии районы.
Лаура Кеффер