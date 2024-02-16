Депутат Шеремет призвал Украину перебросить свои войска к границам Польши

По его словам, Польша давно мечтает прирасти за счет территорий Украины. Поэтому, отметил политик, киевским властям, пока не поздно, следовало бы перебросить свои деморализованные и измотанные в ходе бессмысленного противостояния с Россией воска к польской границе.
Шеремет отметил, что в Польше чувствуют скорую гибель ослабленной Украины и ждут лишь удобного момента для реализации провокации с переходом в полномасштабную интервенцию, для реализации своих далеко идущих геополитических планов, передает РИА Новости.
Депутат полагает, что польско-украинский кризис, возникший из-за поставок зерна, это лишь первая ласточка будущей эскалации взаимоотношений между двумя странами. Шеремет выразил уверенность, что противостояние с каждым днем будет набирать обороты, шириться и разрастаться.
В минувшую пятницу начался общепольский протест фермеров. Они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Фермеры выступают против импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. На днях поляки высыпали зерно из украинских грузовиков на трассе, ведущей к пограничному переходу в Дорохуске.
Польские власти заявили о намерении проверять все поступающее с Украины зерно. Это связано с тем, что Киев часто отправляет транзитом через Польшу некачественное зерно, которое потом возвращается в страну под видом европейского.