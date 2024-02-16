Депутат Шеремет призвал Украину перебросить свои войска к границам Польши

В минувшую пятницу начался общепольский протест фермеров. Они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Фермеры выступают против импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. На днях поляки высыпали зерно из украинских грузовиков на трассе, ведущей к пограничному переходу в Дорохуске.