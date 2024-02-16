В ВСУ заявили о нехватке запчастей для поставляемых Германией танков Leopard

В Минобороны ФРГ заявили, что постоянно снабжают Украину запчастями. «Основные боевые танки Leopard 2A6, которые были переданы из запасов Бундесвера (ВС ФРГ — прим. ТАСС) около года назад, как и другие системы вооружения, поставленные Украине, используются в боевых условиях высокой интенсивности в районах боевых действий», — сообщил Funke представитель оборонного ведомства Германии. «Запасы поставляемых боеприпасов и запасных частей постоянно пополняются в пределах соответствующих мощностей. Благодаря тесному и доверительному обмену с украинскими профильными ведомствами мы имеем хорошее представление о текущих потребностях», — заключил он.