В ВСУ заявили о нехватке запчастей для поставляемых Германией танков Leopard

«Командование сил материально-технического обеспечения ВСУ благодарно государствам-партнерам за поддержку и техническую помощь, которая крайне необходима ВСУ. В связи с этим подтверждаем информацию о недостаточном количестве запасных частей для танков Leopard 1 и Leopard 2 по всем номенклатурам», — заявил он в интервью медиагруппе Funke.
Артамощенко отметил, что «около 70% военной техники, переданной США и Швецией, поставляется с запчастями, из Великобритании — около 40%». Поставки с запчастями из других стран-партнеров, по его словам, «составляют крайне незначительную часть» — до 10%. «Военная техника из таких стран, как Польша и Словения, вообще не снабжается запчастями», — констатировал Артамощенко.
«В это время основное внимание должно быть направлено на организацию увеличения поставок запчастей для обслуживания и ремонта танков Leopard. Ключевую роль в этом может сыграть создание склада запчастей в центре ремонта танков Leopard в Польше, а также создание и поддержание в рабочем состоянии обменного фонда запчастей», — считает Артамощенко.
Он добавил, что вопрос предоставления запчастей постоянно поднимается Киевом на всех уровнях. С танками Leopard 1A5, по его мнению, ситуация еще хуже. «В настоящее время решается вопрос о восстановлении танков Leopard 2A6 в Литве и Leopard 2A4 в Польше», — сказал заместитель командующего.
В Минобороны ФРГ заявили, что постоянно снабжают Украину запчастями. «Основные боевые танки Leopard 2A6, которые были переданы из запасов Бундесвера (ВС ФРГ — прим. ТАСС) около года назад, как и другие системы вооружения, поставленные Украине, используются в боевых условиях высокой интенсивности в районах боевых действий», — сообщил Funke представитель оборонного ведомства Германии. «Запасы поставляемых боеприпасов и запасных частей постоянно пополняются в пределах соответствующих мощностей. Благодаря тесному и доверительному обмену с украинскими профильными ведомствами мы имеем хорошее представление о текущих потребностях», — заключил он.
Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. В январе МИД ФРГ сообщил, что Германия с начала специальной военной операции РФ на Украине выделила на поддержку Киева свыше 27,8 млрд евро. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что передача Западом вооружений Киеву лишь затягивает конфликт и не изменит ситуацию на поле боя.