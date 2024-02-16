Мадуро назвал Милея «сумасшедшим бандитом, укравшим самолет»

В 2022 году самолет венесуэльской компании был задержан в Аргентине после приземления для дозаправки. Причиной этого стала позиция США, которые потребовали арестовать воздушное судно из-за того, что оно в свое время было получено от иранской Mahan Air, находящейся под американскими санкциями.