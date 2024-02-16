Мадуро назвал Милея «сумасшедшим бандитом, укравшим самолет»

После того, как как арестованный ранее по запросу США грузовой Boeing был тайно переправлен во Флориду Мадуро заявил: «Они украли самолет компании Emtrasur, бандит Милей украл венесуэльский самолет». Он также отметил, что «Милей либо похож на сумасшедшего, либо сумасшедший и есть».
В 2022 году самолет венесуэльской компании был задержан в Аргентине после приземления для дозаправки. Причиной этого стала позиция США, которые потребовали арестовать воздушное судно из-за того, что оно в свое время было получено от иранской Mahan Air, находящейся под американскими санкциями.
В Венесуэле были возмущены и заявили, что самолет использовался для «отправки гуманитарной помощи в страны Карибского бассейна и Африки и доставки медикаментов из Китая, России и Индии».
4 января суд в Аргентине постановил конфисковать в пользу США самолет из Венесуэлы.