Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Карлсон заявил о мошеннической схеме с Украиной

Журналист из Соединенных Штатов Такер Карлсон раскритиковал сенатора Линдси Грэма из-за предложения давать финансовую помощь Украине в кредит, назвав ее мошенничеством.
Источник: AP 2023

Ранее Грэм, который долгое время выступал за поддержку Киева, проголосовал против выделения ему пакета помощи, поддержав идею передачи украинским властям денег в кредит.

— Грэм предлагает республиканцам схему, убеждая их, что лучше одолжить президенту Украины Владимиру Зеленскому 60 миллиардов долларов, нежели просто отдать их ему. Некоторые на это ведутся, но это мошенничество, — написал журналист на своей странице в соцсети X.

По его мнению, Украина никогда не сможет вернуть долг, а Америка не сможет ее заставить сделать это. Карлсон назвал этот шаг еще более нечестным способом отправить в страну больше оружия, отсрочить неизбежное заключение мирного соглашения и обречь на гибель еще больше украинцев.

Палата представителей Соединенных Штатов уходит на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту о помощи Израилю и Украине.

Отказ палаты представителей Конгресса США одобрить законопроект о финансовой помощи Израилю и Украине покажет ненадежность американской стороны. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.