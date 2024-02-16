Карлсон заявил о мошеннической схеме с Украиной

Ранее Грэм, который долгое время выступал за поддержку Киева, проголосовал против выделения ему пакета помощи, поддержав идею передачи украинским властям денег в кредит.

— Грэм предлагает республиканцам схему, убеждая их, что лучше одолжить президенту Украины Владимиру Зеленскому 60 миллиардов долларов, нежели просто отдать их ему. Некоторые на это ведутся, но это мошенничество, — написал журналист на своей странице в соцсети X.

По его мнению, Украина никогда не сможет вернуть долг, а Америка не сможет ее заставить сделать это. Карлсон назвал этот шаг еще более нечестным способом отправить в страну больше оружия, отсрочить неизбежное заключение мирного соглашения и обречь на гибель еще больше украинцев.