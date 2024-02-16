Карлсон заявил о мошеннической схеме с Украиной

Ранее Грэм, который долгое время выступал за поддержку Киева, проголосовал против выделения ему пакета помощи, поддержав идею передачи украинским властям денег в кредит.
— Грэм предлагает республиканцам схему, убеждая их, что лучше одолжить президенту Украины Владимиру Зеленскому 60 миллиардов долларов, нежели просто отдать их ему. Некоторые на это ведутся, но это мошенничество, — написал журналист на своей странице в соцсети X.
Палата представителей Соединенных Штатов уходит на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту о помощи Израилю и Украине.
Отказ палаты представителей Конгресса США одобрить законопроект о финансовой помощи Израилю и Украине покажет ненадежность американской стороны. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.