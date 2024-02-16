Боец СВО с позывным Портос вручил паспорта школьникам Железнодорожного района

«Церемонии вручения стали уже доброй традицией. В прошлом году таким образом мы вручили 148 паспортов. Директора школ делятся с нами, что все больше родителей подают заявки, чтобы их ребенок получил паспорт не в МФЦ, а торжественно. Для ребят и их семей это по-настоящему ​​праздничный день»​, — рассказал Юрий Савчук.