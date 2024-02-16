Боец СВО с позывным Портос вручил паспорта школьникам Железнодорожного района

Главный документ гражданина Российской Федерации получили более 20 школьников — ученики школ № 12, 19, 32, 86, гимназий № 8 и № 9, а также лицея № 7, сообщает пресс-служба мэрии.
Вручали паспорта юным гражданам руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук, депутат Красноярского городского Совета Вячеслав Дюков и особый гость мероприятия — участник специальной военной операции, десантник Иван с позывным Портос.
«Рад, что меня пригласили. В преддверии Дня защитника Отечества мероприятие нужное. Ребята все молодцы, в таком юном возрасте каждый из них уже имеет свои достижения. Убежден, они станут достойными гражданами России и настоящими патриотами своей страны», — отметил рядовой Портос.
Вместе с паспортами школьникам вручили Конституцию РФ. После церемонии специалисты «Доброго дела» организовали экскурсию по волонтерскому центру и рассказали ребятам о проектах, участниками которых они могут стать.
«Церемонии вручения стали уже доброй традицией. В прошлом году таким образом мы вручили 148 паспортов. Директора школ делятся с нами, что все больше родителей подают заявки, чтобы их ребенок получил паспорт не в МФЦ, а торжественно. Для ребят и их семей это по-настоящему праздничный день», — рассказал Юрий Савчук.