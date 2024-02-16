Бойцы-красноярцы в зоне СВО получат подарки от земляков ко Дню защитника Отечества

Гуманитарный груз для бойцов-красноярцев в зону СВО ко Дню защитника Отечества направила администрация города совместно с рабочей группой по вопросам оказания мер поддержки участникам Специальной военной операции городского совета депутатов.
Основой партии стали запасные части к грузовым и пассажирским машинам, окопные печи и свечи, медикаменты и продукты питания длительного хранения.
Также к землякам отправляются отечественный внедорожник, аккумуляторы для зарядки цифровой техники, бесшумный генератор и ещё много важных вещей.
Вместе с бытовыми и хозяйственными припасами бойцам были направлены письма и рисунки от учеников городских школ и воспитанников детских садов, рассказали в мэрии.
Вместе с поздравлениями ко Дню защитника Отечества бойцы получат и сладкие гостинцы к чаю.