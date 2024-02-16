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О каких проектах рассказали Трутневу во Владивостоке: в приоритете сфера логистики

ВЛАДИВОСТОК, 16 февраля, ФедералПресс. Зампредседателя правительства России — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание о реализации крупнейших инвестиционных проектов в Приморском крае. Рассматривались инвестпроекты в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма, транспортно-логистической отрасли, сообщает пресс-служба полпредства.
Источник: Reuters

«Десять лет назад мы начали работу по развитию Дальнего Востока с создания системы привлечения инвестиций. Благодаря этому нам удалось выйти на превышение большинства показателей экономического роста относительно среднероссийского уровня», — приводятся слова Юрия Трутнева.

Так, обсуждалась реализация проекта по созданию многофункционального комплекса Burny в районе мыса Бурный. Это проект, созданный по концепции «город в городе». Он включает бизнес-центр, пятизвездочный апарт-отель, рестораны, кафе и бар, а также пространства для мероприятий, многоуровневый паркинг на 300 мест. Кроме того, в 2024 году запланировано открытие фитнес-центра.

По части сельского хозяйства в Кировском районе планируется строительство молочного комплекса по производству до 60 тысяч тонн молодка в год с содержанием 5,6 тысяч голов дойных коров. Проект намерены вводить в статусе резидента ТОР, вложения составят 20 млрд рублей.

В сфере туризма в Арсеньеве готовятся к строительству круглогодичного семейного горнолыжного комплекса. Объект возведут на месте региональной школы Олимпийского резерва и туристической базы «Салют». Там обустроят горнолыжные трассы протяженностью почти 28 км, также заработают детский центр, ресторан, закрытий и открытый бассейны, отель на 350 номеров. Общая стоимость проекта составит почти 10 млрд рублей.

Помимо этого, в рамках ТОР «Приморье» появится современный высокотехнологичный складской комплекс ООО «Вайлдберриз» площадью 150 тысяч кв метров.

«Мы должны поддерживать любые проекты, которые развивают экономику Дальнего Востока, развивают экономику нашей страны. В то же самое время абсолютно понятно, что сегодня проекты в области логистики особенно востребованы. И ещё хотел бы отметить, что инвесторы, которые сейчас работают в Приморье, находятся на границе возможностей успеха, благодаря близости к дружественным странам возникают уникальные возможности для развития бизнеса», — подвел итоги совещания Юрий Трутнев.

Всего на территории Приморского края с применением мер господдержки реализуется более 2 тысяч инвестиционных проектов, 718 млрд рублей уже вложено. По соглашениям общий объем будет составлять 3,2 трлн рублей. 466 проектов уже введено в эксплуатацию, благодаря чему создано 60 тысяч новых рабочих мест.

Напомним, 14—16 февраля проходит рабочая поездка заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в Приморский край. Во время своего визита он проведет совещание по созданию города — спутника Владивостока.

экономика