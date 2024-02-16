О каких проектах рассказали Трутневу во Владивостоке: в приоритете сфера логистики

«Мы должны поддерживать любые проекты, которые развивают экономику Дальнего Востока, развивают экономику нашей страны. В то же самое время абсолютно понятно, что сегодня проекты в области логистики особенно востребованы. И ещё хотел бы отметить, что инвесторы, которые сейчас работают в Приморье, находятся на границе возможностей успеха, благодаря близости к дружественным странам возникают уникальные возможности для развития бизнеса», — подвел итоги совещания Юрий Трутнев.