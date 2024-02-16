Дегтярёв: многодетные семьи становятся нормой в Хабаровском крае

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв опубликовал в СМИ программную статью о достижениях региона за 2023 год. Отдельное внимание глава края уделил успехам в социальной сфере, которые стали возможными благодаря поддержке федерального центра и реализации национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным.

Уверенный рост показывают демографические показатели региона. В 2023 году, привёл статистику Дегтярёв, средняя продолжительность жизни хабаровчан превысила 70 лет и 6 месяцев. Если говорить о более долгосрочной перспективе, то за десять лет в 3,5 раза снизилась младенческая смертность, а число многодетных семей выросло в 2,5 раза. Таких результатов во многом удалось добиться благодаря локальным мерам поддержки, стимулирующим деторождение — на территории Хабаровского края действуют 17 таких мер.

«За этими сухими цифрами — много жизни, радости и по-настоящему счастливых моментов. Мы запустили немало проектов и программ, которые сделают наш край сильнее, а жизнь в нем — комфортнее», — отметил губернатор.

Число многодетных семей в регионе на данный момент составляет 23,5 тысячи. Всего в них воспитывается почти 79 тысяч детей. В этой связи Дегтярёв выделил положительный тренд на нормализацию многодетности, которая раньше воспринималась как экзотика. Он подчеркнул, что страну, в основе которой лежит полноценная семья, «невозможно одолеть никакому врагу».