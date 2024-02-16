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МИД Норвегии: Осло будет сожалеть, если Россия покинет Арктический совет

Норвегия хочет сохранить Арктический совет со всеми его членами.
Источник: Reuters

Выход России из Арктического совета станет большим сожалением для Норвегии. Об этом заявила советник по связям с общественностью норвежского Министерства иностранных дел Марикен Бруусгор Харбиц.

«Цель Норвегии — сохранить Арктический совет в целом, со всеми восемью членами», — цитирует ее РИА Новости.

Харбиц подчеркнула, что Осло считает важным, чтобы именно страны-участницы совета взяли на себя основную ответственность за решение общих проблем и жизнеустойчивость региона.

Ранее стало известно, что Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что вопрос выхода из организации может встать, если Арктический совет будет придерживаться недружественной риторики.