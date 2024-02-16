МИД Норвегии: Осло будет сожалеть, если Россия покинет Арктический совет

Выход России из Арктического совета станет большим сожалением для Норвегии. Об этом заявила советник по связям с общественностью норвежского Министерства иностранных дел Марикен Бруусгор Харбиц.
«Цель Норвегии — сохранить Арктический совет в целом, со всеми восемью членами», — цитирует ее РИА Новости.
Харбиц подчеркнула, что Осло считает важным, чтобы именно страны-участницы совета взяли на себя основную ответственность за решение общих проблем и жизнеустойчивость региона.
Ранее стало известно, что Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что вопрос выхода из организации может встать, если Арктический совет будет придерживаться недружественной риторики.