Путин поручил детально проработать такой проект с регионами, на территории которых будет пролегать магистраль, а также подготовить предложения по источникам финансирования. Министр транспорта Виталий Савельев заявил, что поезда по ВСМ будут ездить каждые 10−15 минут. При этом время в путин от Москвы до Санкт-Петербурга сократиться вдвое с четырех до двух часов.