Путин: Лукашенко поддерживает строительство магистрали Минск-Москва с продлением до Екатеринбурга

«В перспективе организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии Минска вполне естественное, вполне реализуемое», — подчеркнул глава государства.
Путин поручил детально проработать такой проект с регионами, на территории которых будет пролегать магистраль, а также подготовить предложения по источникам финансирования. Министр транспорта Виталий Савельев заявил, что поезда по ВСМ будут ездить каждые 10−15 минут. При этом время в путин от Москвы до Санкт-Петербурга сократиться вдвое с четырех до двух часов.
В совещании, которое проходило накануне в Верхней Пышме, принимали участие члены федерального правительства, уральский полпред Владимир Якушев, мэр Москвы Сергей Собянин, помощник президента Максим Орешкин и бывший председатель совета директоров «Синары» Дмитрий Пумпянский. Губернатор Евгений Куйвашев присоединился к встрече по видеосвязи — он, как заявил президент, «немножко приболел».
Владимир Путин работал в Свердловской области с вечера 15 февраля. Он успел посетить «Уралвагонзавод» и школу № 32 в Нижнем Тагиле, а в Верхней Пышме побывал на предприятии «Уральские локомотивы».