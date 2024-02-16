Владимир Путин поговорил с работниками УВЗ о развитии Нижнего Тагила

В Свердловскую область 15 февраля прибыл с визитом президент России Владимир Путин. Он посетил предприятия Среднего Урала, в числе которых оказался и нижнетагильский Уралвагонзавод.
Президенту провели экскурсию по предприятию. Также глава государства пообщался с рабочими УВЗ о развитии города. Видеозапись общения Владимира Путина с заводчанами опубликовало ТАСС. На вопрос президента о том, развивается ли Нижний Тагил, заводчане ответили утвердительно.
— Видим, развитие идет реально. Парки развиваются, набережные реставрируют. Освещение действительно добавилось, качество дорог улучшилось, ремонт идет полноценно, круглогодично, — ответил Владимиру Путину один из специалистов.
Президент напомнил, что в 2013 году для Нижнего Тагила была создана программа по развитию, а позже и еще одна — к трехсотлетию города. Программа охватывала шесть направлений, среди которых развитие дорожной сети, освещения, парковых пространств.
Владимир Путин спросил работников УВЗ, что еще нужно сделать для города.
— Наверное, ничего, — ответили заводчане.
Президент поблагодарил трудовой коллектив завода за качественную технику для СВО, а также отметил, что в России создаются лучшие в мире танки.
В обходе Уралвагонзавода главу государства сопровождали вице-президент Денис Мантуров, полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и генеральный директор АО «Концерн “Уралвагонзавод” Александр Потапов.