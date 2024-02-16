Выездное заседание Регионального совета Иркутской области проходит в Ангарске

«Уважаемые коллеги, наше заседание проходит в преддверии Дня защитника Отечества. В нынешнем году эта дата приобретает особое значение. В канун праздника защитников Отечества мы вспоминаем победные традиции Красной Армии. Они остаются верными ориентирами для настоящего времени. Военная служба в нашей стране всегда была делом высокого нравственного значения. Она требует глубоких знаний, блестящей подготовки, силы духа, мужества и отваги. Сегодня, когда продолжается специальная военная операция, каждый день приносит нам новые примеры самоотверженности бойцов Вооруженных Сил России. Считаю особенно важным в связи с проведением специальной военной операции уделять внимание мобилизованным и добровольцам, их семьям», — отметил Игорь Кобзев, открывая заседание Регионального совета.