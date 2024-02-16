Выездное заседание Регионального совета Иркутской области проходит в Ангарске

Иркутская область, НИА-Байкал — 16 февраля в Ангарском городском округе проходит выездное заседание Регионального совета под председательством Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
В мероприятии принимают участие главы 42 муниципальных образований Приангарья, члены Правительства региона, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрий Гордеев, Главный федеральный инспектор по Иркутской области Андрей Абрусевич, сенатор Российской Федерации Сергей Брилка, депутаты Законодательного Собрания региона.
«Уважаемые коллеги, наше заседание проходит в преддверии Дня защитника Отечества. В нынешнем году эта дата приобретает особое значение. В канун праздника защитников Отечества мы вспоминаем победные традиции Красной Армии. Они остаются верными ориентирами для настоящего времени. Военная служба в нашей стране всегда была делом высокого нравственного значения. Она требует глубоких знаний, блестящей подготовки, силы духа, мужества и отваги. Сегодня, когда продолжается специальная военная операция, каждый день приносит нам новые примеры самоотверженности бойцов Вооруженных Сил России. Считаю особенно важным в связи с проведением специальной военной операции уделять внимание мобилизованным и добровольцам, их семьям», — отметил Игорь Кобзев, открывая заседание Регионального совета.
«Я часто говорю, что главный капитал Иркутской области, главное достояние — это люди. Неутомимая деятельность Юрия Ножикова — пример воплощения этих слов на практике. Он был последовательным, решительным бойцом за народные интересы, умевшим сплотить и повести за собой. Его помнят по сей день», — сказал Игорь Кобзев.
Президент «Фонда сохранения памяти и развития наследия первого Губернатора Иркутской области Юрия Ножикова» Юрий Курин пригласил членов Регионального совета на юбилейные мероприятия, которые стартуют в регионе 17 февраля.
В повестку сегодняшнего заседания Регионального совета вошел вопрос модернизации системы среднего профессионального образования. Ранее Президент России Владимир Путин поручил взять курс на развитие среднего специального образования, отмечает пресс-служба облправительства.
Пять лет назад в соответствии с федеральным законом Иркутская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Сегодня на заседании обсудят результаты этой работы.
Кроме того, подведут промежуточные итоги работы штаба по капитальным вложениям в 2023 году и обсудят планы на 2024 год. Присутствующий на заседании замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрий Гордеев поблагодарил Губернатора и всю команду Иркутской области за внушительные результаты работы по строительству, реконструкции и капремонту объектов капитального строительства по итогам 2023 года.
«Внушительные результаты по итогам реализации 2023 года. Из всех федеральных программ, в которых участвует Иркутская область, а их 22, — 20 программ в зеленой зоне. Это говорит о том, что стопроцентное кассовое исполнение», — отметил Юрий Гордеев.