Ратмир Мавлиев рассказал о планах по реновации центральных улиц Уфы

В 2024 году объем работ в Уфе увеличат в 4 раза с охватом 9 улиц по сравнению с прошлым годом. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Ратмир Малиев.