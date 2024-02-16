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Ратмир Мавлиев рассказал о планах по реновации центральных улиц Уфы

В 2024 году объем работ в Уфе увеличат в 4 раза с охватом 9 улиц по сравнению с прошлым годом. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Ратмир Малиев.
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

По его словам, работы включают мощение гранитом местного производства, реализацию проекта «Чистое небо», ремонт фасадов ОКН, комплексное озеленение и устройство велодорожек. Реконструкция начнется с наступлением благоприятных условий.

«Прошу всех с пониманием отнестись к временным ограничениям. Как результат, улицы города станут более комфортными и привлекательными», — отметил Ратмир Мавлиев.

Также и других районах Уфы продолжат приводить в порядок тротуары. На это второй год выделяется целевое финансирование из городского бюджета.