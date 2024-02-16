Ратмир Мавлиев рассказал о планах по реновации центральных улиц Уфы

По его словам, работы включают мощение гранитом местного производства, реализацию проекта «Чистое небо», ремонт фасадов ОКН, комплексное озеленение и устройство велодорожек. Реконструкция начнется с наступлением благоприятных условий.
«Прошу всех с пониманием отнестись к временным ограничениям. Как результат, улицы города станут более комфортными и привлекательными», — отметил Ратмир Мавлиев.
Также и других районах Уфы продолжат приводить в порядок тротуары. На это второй год выделяется целевое финансирование из городского бюджета.