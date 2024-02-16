Лукашенко: отношения Беларуси и Литвы не соответствуют стремлениям литовцев

«Еще несколько лет назад никто не мог даже представить, что литовские политики смогут так бездумно запретить нам посещать Литву, построить стены с колючей проволокой на общей границе, нацелить на нас оружие и даже указывать, как нам жить в своей стране», — подчеркнул белорусский лидер.