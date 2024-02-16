Лукашенко: отношения Беларуси и Литвы не соответствуют стремлениям литовцев

МИНСК, 16 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил литовцев с национальным праздником — Днем восстановления государства, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Президент подчеркнул в поздравлении, что белорусская сторона всегда была заинтересована в мирной процветающей Литве. Для этого обе страны совместно налаживали экономические и гуманитарные связи, торговлю, граждане приезжали друг к другу в гости и создавали семьи, напомнил он.
Кроме того, литовский город Клайпеда традиционно был для экспорта Беларуси морскими воротами.
«Еще несколько лет назад никто не мог даже представить, что литовские политики смогут так бездумно запретить нам посещать Литву, построить стены с колючей проволокой на общей границе, нацелить на нас оружие и даже указывать, как нам жить в своей стране», — подчеркнул белорусский лидер.
Вместе с тем, по словам президента, белорусский народ ответил на это продлением безвизового режима для жителей Литвы, предложил свои товары, медуслуги, электроэнергию, открыл двери санаториев, театров и музеев.
«Уверен, что нынешняя ситуация в наших отношениях не соответствует стремлениям простых литовцев», — считает Лукашенко.
Глава белорусского государства пожелал гражданам этой страны счастья и развития, семейного благополучия и справедливости.