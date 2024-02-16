Игорь Кобзев и Юрий Гордеев вручили награды строителям Иркутской области

Вместе с главой региона Игорем Кобзевым он принял участие в награждении строителей Иркутской области.
«Если подводить итоги прошлого года строительной отрасли, в Иркутской области можно отметить рекордный прирост жилья, а также успешную реализацию федеральных программ. По 22 федеральным программам — 20 в зеленой зоне. Это хороший результат. Сегодня с радостью хочу передать награды Минстроя России отличившимся строителям, благодаря труду которых мы имеем таких высокие результаты», — отметил Юрий Гордеев.
За высокие производственные достижения и плодотворный труд знаком «Почетный строитель России» удостоен Сергей Ващенко («Водоканал, Иркутск»). За многолетний эффективный труд и профессиональный подход к решению инновационных задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства знаком «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России» награжден Владимир Янышевский (Ново-Иркутская ТЭЦ, Иркутск). Еще семь человек награждены благодарностями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Как отмечает пресс-служба главы региона, в рамках развития туристско-рекреационного кластера «Тальцы» запланировано создание современного курорта на 3,5 тысячи мест размещения. Кроме того, запланировано строительство загородного комплекса «Ангара Отель» («Зеленый мыс») и санаторно-оздоровительного комплекса «Электра».
«Сегодня мы выработали ряд важных поручений, которые необходимо выполнить для дальнейшей реализации проектов в сфере туризма на территории Иркутской области. Благодарю Юрия Гордеева за плодотворную работу и внимание к Приангарью», — подчеркнул Игорь Кобзев.