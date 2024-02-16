Игорь Кобзев и Юрий Гордеев вручили награды строителям Иркутской области

«Если подводить итоги прошлого года строительной отрасли, в Иркутской области можно отметить рекордный прирост жилья, а также успешную реализацию федеральных программ. По 22 федеральным программам — 20 в зеленой зоне. Это хороший результат. Сегодня с радостью хочу передать награды Минстроя России отличившимся строителям, благодаря труду которых мы имеем таких высокие результаты», — отметил Юрий Гордеев.