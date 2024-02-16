Пентагон пообещал запускать спутники почти еженедельно из-за России

Информацию довели до конгресса и ключевых союзников США, некоторые конгрессмены признались, что сведения настолько серьезны, что их следует обнародовать, передавал CNN. В то же время некоторые другие источники телеканала отреагировали сдержаннее, признав, что данные вызывают беспокойство, но прямой угрозы США и их интересам нет. В Кремле ответили на эти сообщения, что никак не могут прокомментировать сведения. «Но очевидно, что Белый дом пытается правдами или неправдами сподвигнуть конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег [для помощи Украине], это очевидно. На какие уловки будет Белый дом пускаться, посмотрим», — добавил представитель президента Дмитрий Песков.