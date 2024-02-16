Песков заявил о том, что схема ВСМ Петербург — Москва согласована

«ВСМ будет. Основная схема согласована. Детали будущего документа будут оперативно доработаны», — цитирует ТАСС его слова.
Тема развития высокоскоростных железнодорожных магистралей накануне вечером рассматривалась Владимиром Путиным на спецсовещании по строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург.
К слову, в данный момент в России нет ни одной железной дороги, специально предназначенной для движения со скоростью свыше 250 км/ч. Вопрос о строительстве дорог для исключительно скоростных поездов начал рассматриваться в СССР в конце 1960-х годов. В 1992-м для строительства скоростной железной дороги между двумя столицами было создано акционерное общество, существовал план завершения работ к 2000 году, однако уже в 1998-м предыдущие решения по ВСМ были фактически отменены. Позже правительство страны вернулось к планам строительства нескольких ВСМ, включая трассу Москва — Санкт-Петербург.
По итогам совещания, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что наибольшее влияние ВСМ на себе прочувствует, в том числе, Ленинградская область — вместе с Московской областью, Тверью и Великим Новгородом «эти субъекты будут расти и экономически, и с точки зрения населения».
Напомним, путь от Петербурга до Москвы по ВСМ может занять 2 часа 15 минут, при этом его приблизительная стоимость на данный момент оценивается экспертами в 5008 рублей. Это формально выше тарифа на «Сапсан» (4 813 рублей) или самолёт (4 056).