Песков заявил о том, что схема ВСМ Петербург — Москва согласована

К слову, в данный момент в России нет ни одной железной дороги, специально предназначенной для движения со скоростью свыше 250 км/ч. Вопрос о строительстве дорог для исключительно скоростных поездов начал рассматриваться в СССР в конце 1960-х годов. В 1992-м для строительства скоростной железной дороги между двумя столицами было создано акционерное общество, существовал план завершения работ к 2000 году, однако уже в 1998-м предыдущие решения по ВСМ были фактически отменены. Позже правительство страны вернулось к планам строительства нескольких ВСМ, включая трассу Москва — Санкт-Петербург.