«Еще несколько лет назад никто не мог даже представить». Лукашенко обратился к народу Литвы

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к народу Литвы, говоря о заинтересованности Минска, сообщает пресс-служба президента. Об этом было сказано в тексте поздравления народу Литвы с Днем восстановления государства, которое направили 16 февраля.
Прежде всего, Александр Лукашенко обратил внимание на заинтересованность Беларуси в Литве.
— Беларусь всегда была заинтересована в мирной процветающей Литве, — подчеркнул он.
Также Лукашенко напомнил, как Беларусь и Литва были заняты налаживанием экономических и гуманитарных связей, вместе «торговали, приезжали друг к другу в гости, создавали семьи». Он вспомнил, что литовская Клайпеда традиционно являлась морскими воротами для экспорта Беларуси. И даже сказал, что трудно было предположить о возникновении запретов.
— Еще несколько лет назад никто не мог даже представить, что литовские политики смогут так бездумно запретить нам посещать Литву, построить стены с колючей проволокой на общей границе, нацелить на нас оружие и даже указывать, как нам жить в своей стране, — заявил он.
При этом Лукашенко заметил, что миролюбивые белорусы на запреты Вильнюса ответили на это продлением безвизового режима для жителей Литвы. Беларусь предложила свои товары, медуслуги, электроэнергию, открыла двери санаториев, театров и музеев.
Еще Лукашенко сказал о своей уверенности в том, что нынешняя ситуация в отношениях между странами «не соответствует стремлениям простых литовцев».