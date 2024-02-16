Владимир Путин назначил федеральных судей в Свердловской области

Указом в Екатеринбурге Владислав Темников был назначен заместителем председателя Кировского районного суда, а Татьяна Григорьева и Анна Левак — судьями Октябрьского районного суда. Валентину Шаймарданоу назначили судьей Первоуральского городского округа, а Ирину Воронкову — судьей Полевского городского суда.