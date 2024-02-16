Владимир Путин назначил федеральных судей в Свердловской области

Президент России Владимир Путин назначил четырех федеральных судей в Свердловской области. Соответствующий указ глава государства подписал 15 февраля 2024 года.
— В Свердловской области назначены федеральные судьи указом Президента Российской Федерации № 117 «О назначении судей федеральных судов и о представителях президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации», — сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Указом в Екатеринбурге Владислав Темников был назначен заместителем председателя Кировского районного суда, а Татьяна Григорьева и Анна Левак — судьями Октябрьского районного суда. Валентину Шаймарданоу назначили судьей Первоуральского городского округа, а Ирину Воронкову — судьей Полевского городского суда.