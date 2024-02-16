В ГИБДД Башкирии вновь произошли кадровые изменения

По данным пресс-службы ГИБДД по РБ, Урал Фуатович Гибадуллин родился 1 декабря 1981 года в Ермекеевском районе. Службу в органах внутренних дел начал в 2004 году. Работал на различных должностях. До своего назначения занимал должность старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения отделения ГИБДД ОМВД России по Белебеевскому району.
Награждён медалью МВД России «За отличие в службе» 3 степеней. Женат, воспитывает двоих детей.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что на должность начальника отделения госавтоинспекции ОМВД России по Белорецкому району назначен капитан полиции Евгений Изотов. Затем на должность начальника отделения госавтоинспекции ОМВД России по Кармаскалинскому району назначен старший лейтенант полиции Илфир Закиров.