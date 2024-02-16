В ГИБДД Башкирии вновь произошли кадровые изменения

По данным пресс-службы ГИБДД по РБ, Урал Фуатович Гибадуллин родился 1 декабря 1981 года в Ермекеевском районе. Службу в органах внутренних дел начал в 2004 году. Работал на различных должностях. До своего назначения занимал должность старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения отделения ГИБДД ОМВД России по Белебеевскому району.