Глава дептранса рассказал, как омичи ездят «зайцем» в магазин

Сегодня глава департамент транспорта Вадим Кормилец рассказал, как омичи используют 45-минутную пересадку, которая позволяет им экономить на проезде. Это невыгодно для перевозчиков.
Вадим Кормилец на заседании горсовета рассказал, что около трети жителей Омска используют пересадочный тариф. Таким образом они выезжают из дома, а во время пересадки успевают посетить магазины, затем возвращаются обратно домой. По словам чиновника, это невыгодно для перевозчиков.
Таким способом омичи тратят на проезд всего 25 рублей. Это является проблемой для перевозчиков.