Глава дептранса рассказал, как омичи ездят «зайцем» в магазин

Вадим Кормилец на заседании горсовета рассказал, что около трети жителей Омска используют пересадочный тариф. Таким образом они выезжают из дома, а во время пересадки успевают посетить магазины, затем возвращаются обратно домой. По словам чиновника, это невыгодно для перевозчиков.