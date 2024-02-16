Мирзиёев: Каждый образованный молодой человек — защитник Родины

«Мы стремимся развивать нашу экономику, увеличивать доходы на душу населения, создавать рабочие места. В Андижане у нас тоже большие планы. В этом мы рассчитываем в первую очередь на вас. Каждый образованный молодой человек — защитник Родины», — сказал он.