Мирзиёев: Каждый образованный молодой человек — защитник Родины

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Каждый образованный молодой человек — защитник Родины, сказал Шавкат Мирзиёев на встрече с андижанской молодежью, сообщает пресс-служба президента.
В ходе рабочей поездки в регион он посетил школу шахмат имени Эркина Вохидова, в Мархаматском районе. К занятиям, которые проходят во внеурочное время, привлечены опытные тренеры. Процесс обучения цифровизирован. В школе есть учебно-тренировочные кабинеты и зал для соревнований.
Президент подчеркнул важность взаимодействия этой школы с другими шахматными школами и обмена опытом между ними.
Следующий объект, который посетил Мирзиёев — Библиотека молодежи, построенная рядом со школой. Она может одновременно вместить более 150 читателей. Библиотечный фонд составляет свыше 30 тыс. книг, учреждение подключено к ряду информационных центров. Здесь проводят интеллектуальные игры, творческие встречи, презентации книг.
Глава республики обсудил с молодежью новые инициативы, поддержал ее предложения, дав указания ответственным лицам.
«Мы стремимся развивать нашу экономику, увеличивать доходы на душу населения, создавать рабочие места. В Андижане у нас тоже большие планы. В этом мы рассчитываем в первую очередь на вас. Каждый образованный молодой человек — защитник Родины», — сказал он.
Еще одним адресом стала специализированная школа-интернат № 2 в Андижане.
Она построена в прошлом году за счет средств госбюджета в размере 50 млрд сумов. Образовательное учреждение рассчитано на 504 места и специализируется на глубоком изучении точных и естественных наук с 5 по 11 классы. Учеников принимают на конкурсной основе из всех городов и районов области.
Здесь более 60 учебных и компьютерных классов, есть кабинеты иностранных языков, лаборатории. Также имеются общежитие на 222 места, столовая и спортзал, оснащенные современным оборудованием и мебелью.
Президент пообщался с учителями школы-интерната.
«Говорилось о важности связать программы старших классов с программами вузов, уделять больше времени практическим занятиям, избегать повторений и зубрежки на уроках. Подчеркнута необходимость формирования в школах новой атмосферы образования, воспитания и духовности»— указано в сообщении.
Также глава республики побывал на строительстве Универсального спортивного комплекса в Андижане.
В настоящее время построен крытый зал на 4 тыс. зрителей, где можно будет проводить соревнования по нескольким видам спорта. Уже этой осенью здесь пройдут некоторые матчи чемпионата мира по мини-футболу.
На территории спорткомплекса построят бассейн, кафе и ресторан. Создадут условия для работы школ мастерства известных спортсменов. Программу тренировок будут составлять во взаимодействии со спортивными федерациями и высшими образовательными учреждениями.
Мирзиёев указал на необходимость эффективной эксплуатации комплекса, а также внедрения современного менеджмента.