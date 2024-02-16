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Путин пообещал выделить 400 миллионов рублей свердловским техникумам

Президент России Владимир Путин пообещал выделить 400 млн рублей для поддержки Нижнетагильского машиностроительного техникума и Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса.
Источник: сайт Кремля

Об этом он заявил в рамках посещения Уралвагонзавода.

«У Вас же два техникума, да? Сейчас по приезде разговаривали, будем помогать, их поддерживать. Дефицит примерно 1,5 тысячи квалифицированных рабочих рук. Надо восстанавливать, — сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из работников УВЗ. — Два техникума сколько могут давать? 600 человек в год, да? Так что и денежки дадим дополнительно и на один техникум, и на другой».

Благодаря поддержке техникумов работникам УВЗ будет кому передавать свой опыт, знания, отметил Владимир Путин. Он уверен, что с учетом роста заработной платы это будет интересно и престижно.

Глава государства сказал, что он с удовольствием смотрит на результаты работы сотрудников Уралвагонзавода.

«МК-Урал» ранее писал, что Владимир Путин в Свердловской области посетил Нижний Тагил, Верхнюю Пышму и Екатеринбург. Во втором по населению городе региона глава государства побывал в одной из старейших школ города — № 32.

В начале года учебное учреждение было открыто после капитального ремонта. Была проведена перепланировка помещений, заменена кровля, перекрытия, установлены новые двери и окна. Школу оборудовали новой пожарно-охранной сигнализацией и камерами видеонаблюдения.

Путин Владимир