Путин пообещал выделить 400 миллионов рублей свердловским техникумам

«У Вас же два техникума, да? Сейчас по приезде разговаривали, будем помогать, их поддерживать. Дефицит примерно 1,5 тысячи квалифицированных рабочих рук. Надо восстанавливать, — сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из работников УВЗ. — Два техникума сколько могут давать? 600 человек в год, да? Так что и денежки дадим дополнительно и на один техникум, и на другой».