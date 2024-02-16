Путин пообещал выделить 400 миллионов рублей свердловским техникумам

Об этом он заявил в рамках посещения Уралвагонзавода.
«У Вас же два техникума, да? Сейчас по приезде разговаривали, будем помогать, их поддерживать. Дефицит примерно 1,5 тысячи квалифицированных рабочих рук. Надо восстанавливать, — сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из работников УВЗ. — Два техникума сколько могут давать? 600 человек в год, да? Так что и денежки дадим дополнительно и на один техникум, и на другой».
Благодаря поддержке техникумов работникам УВЗ будет кому передавать свой опыт, знания, отметил Владимир Путин. Он уверен, что с учетом роста заработной платы это будет интересно и престижно.
Глава государства сказал, что он с удовольствием смотрит на результаты работы сотрудников Уралвагонзавода.
«МК-Урал» ранее писал, что Владимир Путин в Свердловской области посетил Нижний Тагил, Верхнюю Пышму и Екатеринбург. Во втором по населению городе региона глава государства побывал в одной из старейших школ города — № 32.
В начале года учебное учреждение было открыто после капитального ремонта. Была проведена перепланировка помещений, заменена кровля, перекрытия, установлены новые двери и окна. Школу оборудовали новой пожарно-охранной сигнализацией и камерами видеонаблюдения.