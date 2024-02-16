Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил выдавать «Пушкинскую карту» с семи лет, а не с четырнадцати, как это происходит сейчас. С такой инициативой глава региона выступил на форуме национальных достижений «Наша культура» на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.
— «Пушкинская карта» стала, наверное, самым ярким и заметным событием, драйвером развития культуры, особенно в муниципалитетах, — сказал Никитин. — Это также сделало культуру доступнее для жителей всех округов региона. Подростки смогли посетить выступления ведущих нижегородских театров. Хочется, чтобы в будущем увеличились возрастные рамки проекта «Пушкинская карта» — приобщение к культуре должно начинаться как можно раньше.
В Нижегородской области по «Пушкинской карте» можно посетить более 360 учреждений культуры. В 2023 году программа принесла музеям и театрам региона 325 миллионов рублей, а за всё время своего существования — свыше 670 млн рублей. Сейчас в Нижегородской области оформлено около 240 тысяч «Пушкинских карт».
Расширение возрастных границ «Пушкинской карты» для Нижегородской области особенно актуально в этом году, поскольку в регионе празднуется 225-летие со дня рождения Александра Пушкина в Большом Болдине, 550-летие Балахны, 120-летия со дня рождения Валерия Чкалова.