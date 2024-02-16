Глеб Никитин предложил выдавать «Пушкинскую карту» с семи лет

В Нижегородской области по «Пушкинской карте» можно посетить более 360 учреждений культуры. В 2023 году программа принесла музеям и театрам региона 325 миллионов рублей, а за всё время своего существования — свыше 670 млн рублей. Сейчас в Нижегородской области оформлено около 240 тысяч «Пушкинских карт».