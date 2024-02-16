Владимир Путин назначил 14 новых судей в Татарстане

Альберт Сибатров вступил в должность судьи Азнакаевского городского суда. Люция Зайниева назначена судьей Аксубаевского районного суда. Анна Крайнова теперь занимает должность судьи Арского районного суда. Динара Гарифуллина стала судьей Нижнекамского городского суда. Ренат Гарифуллин и Ольга Кислякова введены в состав судей Набережночелнинского городского суда. В Казани в Вахитовском районном суде теперь работают Юлдуз Гайзетдинова и Ландыш Шигабутдинова. Приволжский районный суд Казани пополнился Дмитрием Ткачевым и Ришатом Шайхиевым. Разия Зимагулова назначена судьей Советского районного суда Казани. Арбитражный суд Татарстана пополнился кадрами Айрата Галимова, Альбины Мирсаетовой и Инны Фоминой.