Владимир Путин назначил 14 новых судей в Татарстане

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении 14 новых судей в Татарстане. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Альберт Сибатров вступил в должность судьи Азнакаевского городского суда. Люция Зайниева назначена судьей Аксубаевского районного суда. Анна Крайнова теперь занимает должность судьи Арского районного суда. Динара Гарифуллина стала судьей Нижнекамского городского суда. Ренат Гарифуллин и Ольга Кислякова введены в состав судей Набережночелнинского городского суда. В Казани в Вахитовском районном суде теперь работают Юлдуз Гайзетдинова и Ландыш Шигабутдинова. Приволжский районный суд Казани пополнился Дмитрием Ткачевым и Ришатом Шайхиевым. Разия Зимагулова назначена судьей Советского районного суда Казани. Арбитражный суд Татарстана пополнился кадрами Айрата Галимова, Альбины Мирсаетовой и Инны Фоминой.
Ранее мы писали, что в ходе 51-й сессии Госсовета Республики Татарстан было принято решение о назначении пятерых новых мировых судей. Кандидаты на эти должности были представлены заместителем председателя Верховного суда республики Айдаром Галиакберовым.