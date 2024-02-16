Назначен новый глава министерства здравоохранения Красноярского края

Александр Украинцев родился в 1963 году в Читинской области. В 1986 году окончил Читинский Государственный медицинский институт. Ему присвоена квалификация врача, детского хирурга. Также он является подполковником медицинской службы Минобороны РФ в запасе. Имеет государственные награды. С 2021 года находился в должности заместителя министра здравоохранения Красноярского края.