Назначен новый глава министерства здравоохранения Красноярского края

Стало известно, кого назначили исполняющим обязанности министра здравоохранения Красноярского края. Об этом сообщил в Telegram-канале глава регионального правительства Сергей Верещагин.
С 16 февраля на должность исполняющего обязанности министра здравоохранения Красноярского края вступил Александр Украинцев.
Александр Украинцев родился в 1963 году в Читинской области. В 1986 году окончил Читинский Государственный медицинский институт. Ему присвоена квалификация врача, детского хирурга. Также он является подполковником медицинской службы Минобороны РФ в запасе. Имеет государственные награды. С 2021 года находился в должности заместителя министра здравоохранения Красноярского края.
Ранее сообщалось о том, что министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик ушёл с министерской должности. 16 февраля у него последний рабочий день. В системе здравоохранения он проработал 17 лет.