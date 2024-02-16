Юрий Трутнев: «Патриотическое воспитание не менее важно, чем образование»

«Хочу за это всех руководителей учебных заведений поблагодарить. Это хороший результат. Правда, о 5% мы потом тоже подробно поговорим. Но нас ведь интересует не форма, не сколько создали, нас важнее содержание — что происходит, насколько активно и искренне студенты участвуют в этой работе, каково количество вовлеченных ребят. Я уже об этом говорил и могу только повториться. Считаю, что сегодня воспитание вообще и патриотическое воспитание имеет ничуть не меньшее значение, чем образование. Мы должны молодым людям давать не просто знания, а помогать им сориентироваться в сегодняшнем непростом мире», — сказал полномочный представитель главы государства.