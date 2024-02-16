Юрий Трутнев: «Патриотическое воспитание не менее важно, чем образование»

Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев во время своего визита во Владивосток уделил время вопросу патриотического воспитания студентов вузов федерального округа. Перед совещанием с ректорами по этому вопросу, он поделился своими мыслями с журналистами. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
«Хочу за это всех руководителей учебных заведений поблагодарить. Это хороший результат. Правда, о 5% мы потом тоже подробно поговорим. Но нас ведь интересует не форма, не сколько создали, нас важнее содержание — что происходит, насколько активно и искренне студенты участвуют в этой работе, каково количество вовлеченных ребят. Я уже об этом говорил и могу только повториться. Считаю, что сегодня воспитание вообще и патриотическое воспитание имеет ничуть не меньшее значение, чем образование. Мы должны молодым людям давать не просто знания, а помогать им сориентироваться в сегодняшнем непростом мире», — сказал полномочный представитель главы государства.
Юрий Трутнев также отметил, что никакого воспитания во благо человечества не существует, как и самого благодарного человечества.
«Все присутствующие прекрасно знают, что ряд стран — Польша, США, Канада, Грузия, Великобритания, Румыния, Франция — просто посылают наемников, которые стараются убить наших бойцов — наших с вами земляков, родных, друзей, испытывают новые виды вооружений, средств поражения. И надо, чтобы наше молодое поколение было вместе с нами, вместе со страной» — подчеркнул зампред правительства.