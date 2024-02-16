Фон дер Ляйен заявила о наращивании производства оружия на основе опыта борьбы с COVID-19

По словам чиновников, план ЕК включает такие положения, как использование бюджета ЕС для увеличения финансирования ВПК в дополнение к совместным контрактам на поставку оружия, подписанным государствами-членами, а также — гарантирование закупок продукции. Усилия ЕК по обеспечению вакцинами сообщества привели к резкому увеличению их производства в Европе. «Мы сделали это с вакцинами и газом», — напомнила глава Еврокомиссии, указав, что теперь этот опыт надо использовать в ВПК.