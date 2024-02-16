Фон дер Ляйен заявила о наращивании производства оружия на основе опыта борьбы с COVID-19

БРЮССЕЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия разрабатывает стратегию развития оборонной промышленности на основе опыта консолидации средств налогоплательщиков для увеличения производства вакцин против COVID-19 и совместных закупок газа. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Financial Times.
По сведениям издания, план по наращиванию европейского военно-промышленного комплекса перед лицом растущих угроз, якобы исходящих от России, «должен быть обнародован в этом месяце». Однако стремление ЕК к принятию централизованных решений по оборонным инвестициям может, как отмечает издание, столкнуться с противодействием некоторых стран.
«У нас очень разобщенный оборонный рынок, и это необходимо изменить», — констатировала фон дер Ляйен. «Мы должны тратить больше, мы должны тратить лучше, мы должны тратить по-европейски», чтобы ВПК мог отреагировать на возросшую геополитическую угрозу, отметила она.
По словам чиновников, план ЕК включает такие положения, как использование бюджета ЕС для увеличения финансирования ВПК в дополнение к совместным контрактам на поставку оружия, подписанным государствами-членами, а также — гарантирование закупок продукции. Усилия ЕК по обеспечению вакцинами сообщества привели к резкому увеличению их производства в Европе. «Мы сделали это с вакцинами и газом», — напомнила глава Еврокомиссии, указав, что теперь этот опыт надо использовать в ВПК.
Европейские страны-члены НАТО, большинство из которых входят в ЕС, потратят в 2024 году на оборону рекордные $380 млрд по сравнению c менее чем $230 млрд в 2014 году, подчеркивает FT.
Как сообщалось ранее, Брюссель обсуждает возможность создания новой должности — еврокомиссара по обороне, который будет курировать промышленные вопросы оборонной политики ЕС. На новую должность, по свидетельству СМИ, могут претендовать министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.